Incidente Castelmagno,a Savigliano addio alla quinta vittima

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Si sono svolti oggi a Savigliano (Cuneo) i funerali di Marco Appendino, 24 anni, la quinta vittima della strage stradale di Castelmagno, nella quale, la notte tra l'11 e 12 agosto, sono morti 5 giovani, tra i quali tre minorenni. Erano tutti a bordo di un Range Rover, guidato dallo stesso Appendino, precipitato in una scarpata dopo una serata passata ad ammirare le stelle. Altri 4 ragazzi sono rimasti feriti, due in modo grave.

Centinaia di giovani e persone di tutte le età hanno partecipato, fuori e dentro la chiesa, alla cerimonia funebre officiata da Don Marco Gaino nella parrocchia San Giovanni.

"Anche Marco - ha detto il parroco - ora è nelle braccia del Signore e la sua vita continua in cielo con gli altri ragazzi".

L'intervento dei giovani della Borgata Chiotti di Castelmagno è stato particolarmente commovente: "Eri un ragazzo dolce eri un fratello, un fratello maggiore. - il messaggio letto in chiesa - Ci mancherà il tuo sorriso e ci mancheranno i momenti belli passati assieme. Ora sarai il fratello maggiore in cielo di Samuele, Nicolò Elia e Camilla".

La salma di Marco Appendino è stata sepolta nel cimitero di Savigliano.

I funerali delle altre 4 vittime del terribile incidente si sono svolti nei giorni scorsi. (ANSA).