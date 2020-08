Incendio in casa riposo cuneese, 5 persone intossicate

(ANSA) - DOGLIANI (CUNEO), 18 AGO - Cinque persone, due anziani ospiti e tre operatori socio-sanitari, sono rimaste leggermente intossicati dall'incendio scoppiato oggi pomeriggio nella casa di riposo di Dogliani (Cuneo).Sono ricoverate in ospedale.

Le fiamme sarebbero partite dal magazzino al secondo piano e in breve tutto l'edificio è stato avvolto dal fumo, ma nessuna camera degli ospiti avrebbe riportato danni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, da Cuneo e dalla provincia (Mondovì, Bra, Dogliani e Morozzo) numerose ambulanze e carabinieri per trasferire i 41 ospiti in altre strutture. La struttura attualmente è inagibile. (ANSA).