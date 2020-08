Droga: corrieri arrestati dai carabinieri nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - I carabinieri di Chieri (Torino) hanno arrestato due corrieri della droga e sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina. In manette sono finiti un 40enne, residente a Ladispoli, provincia di Roma, ma domiciliato a Chieri, e un operaio chierese di 41 anni.

Il primo arresto è avvenuto dopo che l'uomo non si è fermato all'Alt dei militari in un posto di controllo ad Arignano. Dopo un breve inseguimento i carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato un involucro con 110 grammi di cocaina, che erano stati gettati dal finestrino dell'auto in corsa. Nel garage del 40enne sono stati rinvenuti 360 grammi di cocaina e un bilancino elettronico.

L'operaio, fermato a bordo della sua vettura a Pecetto, nascondeva 22 grammi di cocaina in macchina e altri 14 grammi nella sua abitazione.

I controlli di Ferragosto dei militari hanno evitato l'immissione di oltre 1.500 dosi di cocaina sul mercato dalla droga della movida torinese. (ANSA).