Coronavirus: Torino, chieste 30 mila mascherine per movida

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - La Regione Piemonte ha una dotazione di mascherine da distribuire ai Comuni per gli eventi serali all'aperto regolamentati dall'ultimo decreto del governo.

La Città di Torino ne ha richieste 30 mila, da distribuire nei luoghi della movida.

"Oggi in Prefettura durante una riunione del Comitato sicurezza - spiega il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - è emersa la disponibilità di Regione di fornire quantitativi di mascherine ai Comuni che abbiano la necessità di distribuirle gratuitamente ai cittadini in occasione di manifestazioni che lascino presagire particolari assembramenti nel tardo pomeriggio, sera e ore notturne".

Marocco ha inviato, una lettera ai sindaci per invitarli a manifestare eventuali necessità.

"La Città di Torino - rivela Marocco - ne ha richieste 30mila da distribuire nelle zone di movida mentre io come vicesindaco metropolitano mi sono impegnato a raccogliere le eventuali necessità di tutti i sindaci per non trascurare gli eventi in programma sul territorio, anche più decentrato".

I sindaci dovranno far pervenire le richieste alla Città metropolitana entro giovedì 20 agosto indicando i quantitativi necessari e per quale tipo di evento verrebbero utilizzate.

(ANSA).