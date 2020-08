Coronavirus: 27 nuovi casi, metà sono importati

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Sono 27 oggi i nuovi casi di Coronavirus (19 asintomatici) comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, 13 dei quali importati. Otto pazienti sono stati dichiarati guariti, 556 sono in via di guarigione. E' stato registrato un decesso, mentre risale leggermente il dato dei ricoverati: in terapia intensiva tornano a essere 3 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti sono 80 (+5).

Le persone in isolamento domiciliare sono 814. I tamponi diagnostici finora processati sono 540.445, (rispetto al dato di ieri +3298) di cui 296.626 risultati negativi.

Il risultato, non ancora definitivo, dei primi 97 test rapidi eseguiti all'aeroporto di Caselle sui 97 passeggeri al rientro da Ibiza, ha portato al momento all'individuazione di 4 casi positivi. (ANSA).