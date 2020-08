Acqua: Smat, pronto grande acquedotto Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 18 AGO - Si sono conclusi in questi giorni i lavori di allacciamento dei Comuni della Valle di Susa che consentono di alimentare la rete collegata al grande acquedotto di valle: si tratta di un sistema idrico che si serve dell'invaso della diga di Rochemolles. E' quanto comunica il Gruppo Smat specificando che ora "i cittadini berranno acqua pura di montagna".

Sono state allacciate circa 30 km di tubazione alla condotta principale lunga 70 km destinata a servire 27 comuni dell'alta e bassa Valle di Susa.

Secondo Paolo Romano e Marco Ranieri, presidente e amministratore delegato di Smat, "con il funzionamento a regime del grande Acquedotto la Valle di Susa sarà in grado di far fronte anche alle conseguenze dei cambiamenti climatici".

"Infatti - spiegano - con l'innalzamento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni il nuovo acquedotto sarà in grado di compensare gli attuali attingimenti locali garantendo la necessaria quantità con acqua di ottima qualità".

I lavori, bloccati in primavera a causa del lockdown, erano ripresi l'11 maggio.