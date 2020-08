Pressioni e minacce a sindaco, consigliere comunale indagato

(ANSA) - VERCELLI, 17 AGO - Pressioni e minacce al sindaco per costringerlo a dimettersi. E' di tentata estorsione l'accusa mossa a un consigliere comunale di minoranza a Buronzo (Vercelli) al quale, per iniziativa dell'autorità giudiziaria, la polizia ha notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal primo cittadino.

E' stato il sindaco, lo scorso 24 giugno, a presentare una denuncia. Il consigliere, secondo il suo resoconto, era arrivato a minacciare di rivolgersi alla Corte dei Conti per segnalare alcuni atti amministrativi. Pressioni che, secondo le indagini della procura di Vercelli, erano strumentali e avevano come unico obiettivo provocare un danno di immagine che avrebbe dovuto portare il primo cittadino alle dimissioni. (ANSA).