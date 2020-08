Presidente provincia, "intervento diretto per accelerare lavori"

(ANSA) - CUNEO, 17 AGO - "Per il completamento dell'Asti-Cuneo manca la conclusione dell'iter burocratico.

Chiediamo un intervento diretto per accelerare i passaggi che riguardano la sottoscrizione, ratifica e pubblicazione dei vari provvedimenti».

E' quanto scrive al premier Giuseppe Conte il presidente della provincia di Cuneo, Federico Borgna, in una lettera dedicata alla questione infrastrutture del territorio.

"Mancano solo 9 chilometri - ha ossrvato Borgna - al completamento di tutto il tratto autostradale tra Asti e Cuneo.

Qualche giorno fa è avvenuta la consegna del cantiere alla ditta costruttrice e la comunicazione è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla società Asti-Cuneo. Ciò consentirà di non lasciar scadere le autorizzazioni ambientali per l'avvio dei lavori preliminari di un'opera attesa da più di 30 anni. La soluzione di questi problemi dipende veramente da lei".

Il presidente provinciale ha anche parlato della necessità di realizzare la variante di Demonte, in Valle Stura, un'opera "fondamentale" per decongestionare un centro abitato che ogni giorno vede il passaggio di "centinaia di tir diretti allo stabilimento di imbottigliamento delle acque Sant'Anna e verso il confine francese". (ANSA).