Maltempo: Torino, oltre 70 mm di pioggia in un'ora

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - In poco più di un'ora il nubifragio che si è abbattuto su Torino ha scaricato 72,8 millimetri di pioggia nel centro della città. Li ha misurati l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale alla stazione meteo di via della Consolata. Ai Giardini Reali di Torino 61,4 mm. Il fortissimo temporale ha allagato molte vie del centro di Torino, trasformati in corsi d'acqua, con la gran parte dei tombini da foglie, quelle precocemente secche già da giorni cadute sui viali cittadini e altre ancora verdi, strappate dalla furia del vento insieme a rametti e frutti degli ippocastani. Tram, bus, auto e furgoni sono stati costretti a procedere a passo d'uomo.

Forti temporali hanno colpito anche l'Astigiano. (ANSA).