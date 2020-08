Juve: Pirlo cerca ex Tudor per completare staff

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Alla Juventus è possibile il ritorno di un altro ex, Igor Tudor. Il neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, lo vorrebbe nel suo staff. Resta un nodo: la risoluzione del contratto che lega il 42enne ex difensore all'Hajduk Spalato.

Tudor ha giocato nella Juventus tra il 1998 e il 2005 (112 presenze e 15 gol). Da allenatore ha guido, oltre all'Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, le squadre turche del Karabukspor e l'Udinese, portata alla salvezza in due campionati consecutivi, il 2017/2018 e l'anno successivo. La società friulana l'ha esonerato nel novembre 2019, quando Tudor è tornato all'Hajduk Spalato. (ANSA).