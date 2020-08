Coronavirus: in Piemonte 16 nuovi casi, calano i ricoveri

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Sono sedici in Piemonte (per un totale di 32.100 dall'inizio dell'epidemia) le nuove positività al Coronavirus. Undici casi sono asintomatici, quattro sono di importazione. E' quanto si ricava dai dati diffusi oggi dalla Regione.

L'unità di crisi ha comunicato un decesso (avvenuto nei giorni scorsi) per un totale di 4.140.

Calano i ricoveri in terapia intensiva (da tre a due) e anche quelli in terapia non intensiva, che passano da 80 a 75.

I tamponi diagnostici finora processati sono 537.147 (ANSA).