Coronavirus: AslTo3 raddoppia servizio tamponi pit stop

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Per far fronte alle disposizioni per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, l'AslTo3 ha messo a disposizione dei cittadini un servizio specifico di tamponi pit stop, presso l'ospedale di Rivoli, una mail dedicata per la prenotazione del test e un numero di telefono per richiedere informazioni su Covid e rientri dall'estero.

Il sistema di tamponi pit stop, che l'AslTo3 "per prima aveva introdotto in Piemonte, è stato incrementato, raddoppiando giorni e orari di disponibilità.

Ogni 3' viene effettuato un tampone, su prenotazione dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16.00 (il sabato fino alle 15) presso l'ospedale di Rivoli.

Oggi, nel primo giorno di attivazione del servizio, erano 160 le persone prenotate. "L'esito - precisa l'Aslto3 - è previsto in 24 ore e si può richiedere direttamente al proprio medico curante.

Le altre postazioni pit stop dell'azienda, Avigliana, Collegno, Pinerolo, Orbassano, Susa e Venaria, "sono pronte a incrementare il servizio, sulla base delle eventuali ulteriori esigenze, che dipenderanno anche dalla capacità degli aeroporti di gestire in loco i tamponi".

La mail rientriestero@aslto3.piemonte.it consente di prenotare il tampone con alcuni giorni di anticipo, comunicando cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, data e paese di provenienza, giorno del rientro e numero di cellulare Infine l'Azienda Sanitaria ha istituito già da alcuni giorni un nuovo recapito telefonico, al quale risponde personale medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica: 011 9551944, "Ci rendiamo conto di quanto sia importante evitare ai cittadini eventuali disagi e limitare l'isolamento fiduciario ai casi di effettiva necessità, anche al fine di favorire il pieno rientro alla vita lavorativa e sociale - sottolinea il Direttore Generale AslTo3 Flavio Boraso - per questo come azienda siamo intervenuti fin da subito e già da questa mattina abbiamo cominciato con i tamponi previsti dal nuovo decreto". (ANSA).