Coronavirus: aeroporto Caselle, oggi al via test rapidi

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - E' prevista oggi, nel primo pomeriggio, all'aeroporto di Torino Caselle l'apertura della postazione per i test rapidi sul Coronavirus per i passeggeri al rientro a Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il presidio, allestito da Sagat, è organizzato da Usmaf (unità di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive dell'Asl Città di Torino.

Il primo volo interessato dalla possibilità dei rest rapidi - altrimenti i passeggeri dovranno recarsi in un laboratorio di un'azienda sanitaria che dovrà garantire l'esecuzione del test entro 48 ore dallo sbarco. Il primo volo interessato dovrebbe essere quello in arrivo alle 14.25 da Ibiza. (ANSA).