All'aeroporto di Caselle eseguiti primi 97 Covid test rapidi

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Sono tre le postazioni allestite all'aeroporto di Caselle (Torino) per effettuare i test rapidi ai passeggeri di ritorno dai paesi considerati a rischio, Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il primo volo interessato proveniva da Ibiza (Spagna): i 100 passeggeri sono stati invitati a registrarsi, 97 si sono sottoposti ai test, gli altri, residenti fuori dal Piemonte, dovranno rivolgersi alla Asl di competenza entro 48 ore per effettuare il tampone.

Le operazioni di registrazione e di effettuazione dei test si sono concluse in un'ora dall'atterraggio dell'aereo partito dalle Isole Baleari, garantite dall'organizzazione sanitaria del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive dell'ASL Città di Torino. (ANSA).