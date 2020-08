Ai domiciliari organizza festino con droga e alcol

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Era ai domiciliari ma ha dato vita a un "festino" ferragostano a base di alcol e droga. E' successo ad Asti, dove un ventiseienne residente in città è stato arrestato dalla polizia nel corso di un controllo. Gli agenti delle Volanti della questura hanno trovato 25 grammi fra cocaina, hashish e marijuana, e 800 euro in contanti.

Nell'alloggio erano presenti quattro persone - tre delle quali già note alle forze dell'ordine - in violazione delle restrizioni imposte al ventiseienne. (ANSA).