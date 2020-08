Tav: dimostrazione No Tav con falò in Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Una dimostrazione dei No Tav si è svolta ieri sera in Valle di Susa nei pressi del cantiere di Chiomonte. Gli attivisti sono partiti dal presidio dei Mulini e hanno raggiunto le recinzioni, davanti alle quali hanno acceso un falò che è stato spento dalle forze dell'ordine per mezzo di idranti. Alcuni militanti, prima di allontanarsi, hanno tagliato alcune parti della recinzione. (ANSA).