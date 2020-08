Sanità, studio Torino su copertina rivista internazionale

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - La Città della Salute di Torino conquista la prima pagina di "Clinical Transplantation", una delle più prestigiose riviste scientifiche americane nel campo della medicina. Il risultato è dovuto a uno studio eseguito dalla struttura Nefrologia Dialisi e Trapianto, diretta da Luigi Biancone, sulla cura dei pazienti che sono stati sottoposti a un trapianto di rene: si tratta dei primi dati europei sul trattamento del rigetto cronico dell'organo con un farmaco chiamato Tocilizumab, un antinfiammatorio usato in precedenza per altre patologie (come l'artrite reumatoide). La rivista gli ha dedicato la copertina del numero di agosto. (ANSA).