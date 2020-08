Incendi: cascina in fiamme nel Pinerolese

(ANSA) - PINEROLO, 16 AGO - Un incendio è divampato all'alba si stamani in una cascina di via Virle 21 a Cercenasco (Torino), nella pianura pinerolese. Le fiamme si sono rapidamente propagate all'interno della struttura provocando il collasso di parte del tetto. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti sull'origine del rogo. (ANSA).