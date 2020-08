Ferragosto: coppia anziani in difficoltà aiutata da Cc

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Una coppia di anziani in difficoltà è stata aiutata dai carabinieri, che hanno provveduto a comprare generi di prima necessità e a segnalare la loro situazione ai servizi sociali. E' successo ieri sera a Orbassano (Torino). I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112: una donna di 85 anni era stata notata mentre, in lacrime e in evidente stato di agitazione, si aggirava per le vie della città. L'anziana ha riferito di essere disperata perché non in grado di fare la spesa per sé e per il marito disabile. I carabinieri, di loro iniziativa, hanno fatto gli acquisti necessari. La coppia ha detto di non avere supporto da parte dei familiari. (ANSA).