Escursionista scomparso, proseguono ricerche in Val Grande

(ANSA) - VERBANIA, 13 AGO - Riprendono questa mattina, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche dell'escursionista tedesco disperso in Val Grande, nel Verbano Cusio Ossola. Vi partecipano soccorso alpino, protezione civile, guardia di finanza, servizio emergenza radio.

Le ricerche si concentrono nella valle del rio Cavaglio, nel territorio del Comune di Cavaglio (Vco), in valle Cannobina. A dare indicazioni ai soccorritori è stata la moglie dell'uomo: anche lei si era persa in Val Grande, ma è stata ritrovata due giorni dopo dal soccorso alpino. In aiuto dei soccorritori anche i droni dei vigili del fuoco e un elicottero delle Fiamme Gialle. (ANSA).