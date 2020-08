Vidracco inaugura camminata per non vedenti

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Il percorso collinare per persone non vedenti, inaugurato sabato scorso nel comune di Vidracco (Torino ) lungo un sentiero che parte dalla chiesetta di San Rocco per arrivare alla Torre Cives, è solo il primo di altri percorsi analoghi e di iniziative per persone prive della vista a cui il Comune intende lavorare per promuovere il turismo delle persone con questa disabilità.

Ad inaugurare il percorso, realizzato con il sostegno di Gal (Gestione Autonomie Locali) e in collaborazione con Apri-Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti onlus, c'era anche il sindaco di Vidracco, Antonio Bernini. "Alcuni anni fa - racconta il sindaco - partecipai in Norvegia, a un raduno di amministratori che mi fece capire come in quel paese turismo e i percorsi naturalistici fossero davvero fruibili per tutti. Da qui l'idea di creare percorsi per non vedenti e di promuovere il turismo per tutti, considerando che il Comune in questi anni sta puntando molto sullo sviluppo del turismo.A breve - conclude - avremo un'area attrezzata camper e stiamo e promuoveremo nuove iniziative turistiche anche per rendere il più possibile il nostro accessibile a tutti". (ANSA).