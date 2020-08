Piemonte, tra 26 nuovi contagi 14 sono importati

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi di persone positive al Coronavirus in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono segnalati 26 nuovi contagi, 14 dei quali importati e venti asintomatici.

Dall'inizio della pandemia, i decessi restano dunque 4.136, mentre i contagi salgono a 31.914. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 28 nuovi guariti, per un totale di 26.332 piemontesi che hanno sconfitto il virus dall'inizio dell'emergenza. Altri 624 sono in via di guarigione.

I ricoverati in terapia intensiva sono sempre tre, come negli ultimi giorni, quelli non in terapia intensiva 85 (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi diagnostici finora processati sono 524.849, di cui 288.029 risultati negativi. (ANSA).