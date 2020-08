Intervengono per difendere cane, minacciati con spranga

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Maltratta il cane e minaccia con una spranga di ferro due ragazzi intervenuti per chiedergli di smettere. E' successo a Torino in piazza della Repubblica.

L'uomo, un italiano quarantenne, tossicomane e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia municipale.

L'intervento è stato complicato prima dalla reazione del quarantenne, che ha brandito una bottiglia rotta contro gli agenti e anche contro i passanti, e poi da alcuni frequentatori della piazza, che in maniera animata hanno preso le sue difese: uno di loro, un italiano di 53 anni, è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il quarantenne è stato arrestato per i reati di percosse, minaccia aggravata e resistenza. (ANSA).