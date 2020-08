Documentario Rai Teche su Franca Valeri al Tff

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Il 38esimo Torino Film Festival, in programma dal 20 al 28 novembre, celebra Franca Valeri proponendo l'anteprima mondiale di Zona Franca, un inedito ritratto della "signora dello spettacolo" appena scomparsa, realizzato da Rai Teche e firmato da Steve Della Casa.

Attingendo al prezioso archivio di performance artistiche di Franca Valeri, conservato nelle Teche Rai, il documentario regala una visione a tutto tondo di una delle attrici che hanno segnato la storia del teatro e della televisione, grazie alla sua arguzia, alla sua ironia e ai suoi personaggi iconici, offrendo uno spaccato della società dell'Italia del dopoguerra.

"Franca Valeri è stata un talento assoluto della recitazione e dell'arte teatrale. A lei la Rai deve un lascito di straordinarie performance artistiche che hanno creato, dalla radio alla tv, un nuovo linguaggio della comicità femminile. Rai Teche sta lavorando da tempo al ritratto di Zona Franca che andrà al prossimo TFF firmato da Steve Della Casa", spiega Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Teche. Rai conferma anche per il 2020 il suo ruolo di main media partner del Torino Film Festival; l'omaggio a Franca Valeri, in collaborazione con Rai Teche, è il primo di una serie di eventi speciali che il festival dedicherà agli archivi cinematografici e televisivi di tutto il mondo. (ANSA).