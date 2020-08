Consigliere Pd Piemonte 'chiesto bonus per errore,rimediato'

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - La richiesta all'Inps del bonus di 600 euro è partita a suo nome per un "errore" cui ha rimediato, non appena ha "visto la somma accreditata sul conto corrente", versando il denaro in beneficienza per l'emergenza Covid. E' quanto racconta Diego Sarno, consigliere regionale del Pd in Piemonte, con un lungo post su Facebook.

"La mia compagna - racconta - fa questo di lavoro e da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia attività professionale. Durante il lockdown, per provare diverse procedure ha usato la sua partita Iva e anche la mia (avendone due tipologie diverse) così da essere pronta per assolvere senza errori e con una maggiore velocità le molte procedure gestite per i clienti dello studio nel quale lavora. Quando è uscito il bonus per gli autonomi, come sempre ha usato la mia partita iva per provare la procedura e nella contemporaneità di quelle degli altri clienti ha concluso anche la mia per errore". "Quando me lo ha detto - prosegue - ho lasciato correre dando per scontato che il bonus non mi sarebbe stato concesso vista la mia situazione reddituale", ma questo è stato "un errore di sottovalutazione".

"Quando ho visto l'accredito sul mio conto corrente - aggiunge - ho cercato una soluzione e non sapendo di poter restituire la somma direttamente ad INPS, ho effettuato un bonifico pari all'importo ricevuto delle due tranche da 600 euro come beneficenza per l'emergenza covid".

"Non ho sentito l'esigenza di raccontarlo prima - precisa il consigliere - ma oggi vista l'onda mediatica e avendo un ruolo pubblico sento il bisogno di raccontarlo per trasparenza e onestà intellettuale". "Per concludere mi scuso per la sottovalutazione e la non attenzione in quel periodo difficile per tutti ma spero di aver con efficacia raccontato come sono andate le cose".

Sarno spiega anche di avere un'attività legata al mondo della comunicazione "che è la mia principale occupazione che una volta terminata l'esperienza politica continuerà a sostenere me e la mia famiglia". (ANSA).