Trino, in centro vasi d'autore firmati Nespolo

(ANSA) - VERCELLI, 09 AGO - Quindici opere firmate da Ugo Nespolo per abbellire il centro storico di Trino (Vercelli). La nuova impresa dell'artista, pittore e pubblicitario torinese riguarda la realizzazione una serie di vasi d'autore creati dal maestro appositamente per la città vercellese.

Gli ornamenti vanno ad arricchire il patrimonio storico ed urbanistico del centro di Trino, oltre che ospitare una serie di bonsai giapponesi; sono situati nelle principali piazze della cittadina, e ne raccontano le eccellenze, dal Conte Cavour (che è stato consigliere comunale a Trino) al Bosco della Partecipanza, area verde gestita da secoli dai soci-partecipanti. O ancora le vicende dei Tipografi trinesi, che raggiunsero una fama internazionale aprendo botteghe a Venezia, e il Marchesato del Monferrato.

Il format della 'Pot Street Art' per Trino è stato realizzato da un'azienda di Villanova d'Asti e reso materia da Nespolo, artista che ha vissuto per vent'anni a Santhià ed è conosciuto per celebri campagne pubblicitarie tra cui quelle per Campari, Piaggio e Caffarel. "Fa piacere sentire un'amministrazione comunale parlare di cultura come chiave di crescita di una comunità", ha detto il maestro alla presentazione delle opere, a cui ha preso parte il sindaco Daniele Pane e la sua giunta.

(ANSA).