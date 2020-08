Coronavirus: Vercelli, sindaco chiude circolo privato

(ANSA) - VERCELLI, 08 AGO - Il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, ha disposto la chiusura fino al 20 agosto di un circolo privato cittadino, il Divina Club, frequentato da un nucleo di persone poi trovate positive al covid-19. La decisione è scaturita alla luce di una relazione del Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica) dell'Asl di Vercelli. I casi riguardano alcuni giovani di origine dominicana.

"Il circolo - scrive Corsaro nell'ordinanza - risulta in attività e la sua frequentazione potrebbe fonte di contagio per i clienti". Nel provvedimento, il primo cittadino dispone, oltre alla chiusura fino al 20 agosto "fatto salvo ulteriori proroghe connesse all'esito degli accertamenti sanitari in corso", una completa sanificazione del Divina Club e "un'accurata indagine sugli avventori che hanno frequentato il locale nell'ultimo periodo". (ANSA).