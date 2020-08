Giampaolo 'Torino glorioso, togliamoci soddisfazioni'

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - E' ufficiale l'arrivo di Marco Giampaolo al Torino. L'allenatore ha firmato un contratto biennale.

"Sono molto felice di poter riprendere a fare quello che è il mio mestiere e di farlo in una società gloriosa e ricca di storia come il Torino": sono le prime parole da allenatore del Torino di Marco Giampaolo. "Troverò un ambiente passionale - continua ai microfoni di Torino Channel - quello che auguro a me stesso e ai tifosi è di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e voglia di ricominciare".

Marco Giampaolo "è un maestro di calcio e ha fatto bene in tante piazze. Ora possiamo iniziare il nostro percorso insieme", commenta Urbano Cairo, che svela un retroscena sul rapporto con l'allenatore: "Nei miei 15 anni lo avevo cercato già due volte, ma era legato prima con il Cagliari, poi con il Siena, e di conseguenza non se ne fece nulla". Il Toro riparte dunque dalla scelta di Giampaolo dopo una stagione tutta da dimenticare. "Non possiamo certo essere contenti, eravamo partiti con altre aspettative e abbiamo conquistato la salvezza, che era l'obiettivo minimo", osserva il patron granata, che ringrazia "Moreno Longo e il suo staff: nonostante siano arrivati in un momento difficile, con due mesi e mezzo di lockdown, sono riusciti a raggiungere la salvezza". La nuova stagione è già alle porte e servirà un mercato lampo per allestire la rosa da mettere a disposizione di Giampaolo. "Dobbiamo fare in fretta - ammette Cairo senza far proclami -: cominceremo il ritiro il 19 agosto e, dopo un mese, partirà il campionato". (ANSA).