Tanti appuntamenti al golf di Pragelato

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - "Per il golf di Pragelato, uno di più bei campi di montagna, è una estate ricca di appuntamenti.

Si tratta di un campo attrezzato - 9 buche, par 36 con una lunghezza complessiva di ben 2876 metri - che si distingue perché è in grado di offrire tutte le caratteristiche di un campo alpino, pur senza costringere i giocatori a pendenze troppo impegnative". Il vicesindaco di Pragelato, Mauro Maurino, presenta così le opportunità che la località montana dell'Unione dei Comuni della Via Lattea offre agli appassionati di golf.

"Tutti i giovedì di agosto proseguono le gare 9 buche, due categorie, con partenze libere che consentono anche di vincere la quota per l'iscrizione del prossimo anno - spiega Maurino -.

Si tratta di gare, comunque sia, che qualificano Pragelato e l'intera Via Lattea con la sua ricca ed originale offerta turistica di questa seppur singolare stagione estiva. E il golf di Pragelato rappresenta, appunto, un tassello fondamentale nel panorama turistico e paesaggistico della Valle". (ANSA).