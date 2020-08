La Venaria Reale continua apertura serale

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Con uno speciale sforzo non solo organizzativo, La Venaria Reale continua dal 4 luglio a garantire un orario di apertura eccezionale fino a sera inoltrata proponendo la visita alla Reggia, ai Giardini e alla mostra Sfida al Barocco tutti i giorni dal martedì al venerdì fino alle 22 (la domenica fino alle 18.30), fino a domenica 16 agosto compresa.

In tali date inoltre, tutti i venerdì e sabato sono in programma rassegne di spettacoli musicali e teatrali, oltre a performance artistiche e circensi che invitano i visitatori ad esplorare anche i magnifici Giardini, scoprendo incantevoli scenari animati da numerosi artisti, a partire dalle ore 18 con il "gran finale" di esibizioni dal vivo dalle 20.30 nella suggestiva area del Gran Parterre Juvarriano. E' necessario prenotare e acquistare in anticipo l'ingresso scegliendo il giorno e l'ora. (ANSA).