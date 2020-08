Appendino tra candidati consiglio Federtennis

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - C'è anche Chiara Appendino, la sindaca di Torino che dal 2021 ospiterà le Atp Finals, tra i candidati al Consiglio della Federtennis. L'elenco dei candidati per il quadriennio 2021-2024 è stato resto noto dalla stessa Federazione, che celebrerà la sua assemblea ordinaria a Roma il prossimo 12 settembre. Con la prima cittadina sono candidate altre cinque donne: Giulia Soresina, Roberta Righetto, Virginia Di Caterino, Sabina Moggian Barban, Luisanna Fodde.

"Desidero ringraziare Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, per avermi invitata ad entrare a far parte del Consiglio federale - commenta Appendino interpellata dall'ANSA -. E' una proposta che mi onora e che ritengo assuma anche la valenza di un meritato riconoscimento al lavoro svolto da Torino nell'ambito delle Atp Finals: un'opportunità importante non solo per la città, ma per tutto il movimento tennistico nazionale e per lo sport italiano nel suo complesso". (ANSA).