Seminario su teatro e danza a scuola

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Il ruolo del teatro e della danza, in qualità di tempo artistico e condiviso, nel percorso scolastico è il tema multidisciplinare del seminario 'Educare alla bellezza', il 3, 4 e 5 settembre alla Lavanderia a Vapore di Collegno, promosso dalla Lavanderia nell'ambito del progetto Media Dance, insieme con Piemonte dal Vivo e per il primo anno Asl Torino, Asl To3 e Asl To4.

La tre giorni - spiegano i promotori - vuole anche essere un'occasione per ripensare la scuola nel post Covid, analizzare le nuove esigenze dei giovani nei loro percorsi di crescita.

Media Dance, progetto ideato dalla Lavanderia a Vapore, è uno strumento didattico che dal 2016 propone agli insegnanti un supporto per affrontare tematiche sociali contemporanee, normalmente non discusse a scuola per mancanza di tempo. Dal 2016 il progetto ha coinvolto oltre 3.400 studenti, 40 insegnanti, 20 percorsi di alternanza scuola-lavoro e oltre 25 laboratori corporei.

"Le proposte di Media Dance - dichiara Alda Cosola dell'Asl To3 - sono in linea con il documento dell'Oms del novembre 2019, da cui emerge che le arti fanno bene alla salute, migliorano la malattia e la qualità della vita". (ANSA).