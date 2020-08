Fotografa gambe minorenne su treno, denunciato

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Un torinese 65anni è stato denunciato per pornografia minorile dagli agenti della polizia ferroviaria di Torino, impegnati nei controlli sulla tratta Torino-Savona. I poliziotti sono stati avvisati dagli altri viaggiatori che avevano notato l'uomo, a bordo di un treno regionale all'altezza della stazione di Ceva (Cuneo), mentre fotografava di nascosto col cellulare le gambe di una minorenne seduta accanto a lui.

Il 65enne si è poi sposato in un'altra carrozza dove è stato fermato dagli agenti ai quali ha confessato di aver scattato una sola foto e di averla inviata a un conoscente in Indonesia, ma di averla cancellata. L'uomo è stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico mentre il cellulare è stato sequestrato. (ANSA).