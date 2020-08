Coronavirus, in Piemonte 2 decessi e 21 contagi

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Sono due i decessi di persone positive al Coronavirus e 21 i nuovi contagi, di cui 12 asintomatici e 5 'importati', nelle ultime 24 ore in Piemonte.

Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 35 guariti rispetto a ieri, con altri 639 in via di guarigione.

Dall'inizio della pandemia, il bilancio dell'emergenza in Piemonte è dunque di 4.134 decessi, 31.740 contagi e 26.187 guariti. Calano i ricoverati: sono 4 (-2) in terapia intensiva, 94 (-7) in terapia non intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 682.

I tamponi diagnostici finora processati sono 510.732, di cui 280.030 risultati negativi. (ANSA).