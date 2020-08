Concerto Ferragosto dedicato a sanitari Covid

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - E' dedicato agli operatori della sanità, in prima linea nell'emergenza Coronavirus, il Concerto di Ferragosto, quest'anno in programma nella suggestiva cornice della Residenza Reale di Valcasotto, a Garessio (Cuneo), riaperto dopo oltre dieci anni. Ad ascoltare l'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, ci sarà una rappresentanza di sanitari provenienti da tutto il Piemonte e da Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni italiane più colpite dalla pandemia.

A causa delle misure anti-Covid l'Orchestra Bruni suonerà in una formazione ridotta. Assente anche il pubblico, che potrà però seguire lo spettacolo in diretta su Rai Tre. "Mai come quest'anno il Concerto di Ferragosto ha valore simbolico di rinascita", sottolinea Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, che organizza l'evento con Provincia di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo e Atl del Cuneese, con la collaborazione del Comune di Garessio e il supporto della Tgr Rai. Il concerto vede anche il sostegno della Fondazione Crt; la Reggia riapre invece grazie al supporto della Compagnia di San Paolo. (ANSA).