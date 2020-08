Sestriere inaugura nuova sede Turismo Torino e Provincia

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Con la presentazione della 20/a tappa del Giro d'Italia 2020, la Alba-Sestriere, è stata di fatto inaugurata oggi la nuovissima sede che ospiterà l'ufficio Turismo Torino e Provincia a Sestriere.

A tagliare il nastro oggi il sindaco Gianni Poncet, il consigliere regionale Valter Marin ed il neo presidente di Turismo Torino e Provincia, Maurizio Vitale.

"Uno spazio importante e strategico in quanto più centrale alla stazione - ha dichiarato il sindaco Poncet - che rende più fruibile l'accesso alle informazioni da parte dei turisti in soggiorno a Sestriere. Una sede all'altezza della nostra nomea e che sicuramente ci darà un valore aggiunto per il futuro sia in inverno che in estate. Fungerà anche da location ideale per organizzazioni di mostre e congressi come è avvenuto oggi in occasione della presentazione della tappa del Giro d'Italia".

(ANSA).