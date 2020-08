Nuovo deposito Amazon nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Grugliasco (Torino). La nuova struttura di circa 11.750 mq sarà operativa dal prossimo anno e servirà i clienti residenti nella provincia di Torino. Amazon creerà 30 posti di lavoro a tempo indeterminato in tre anni dall'apertura. E' previsto che i fornitori locali di servizi di consegna con cui lavorerà assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

"Siamo orgogliosi di questo nuovo sito anche dal punto di vista dell'impatto ambientale: il tetto e le facciate verranno costruiti con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento ad alta efficienza termica. Sul tetto, verrà installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 140 kW di energia elettrica, che corrisponde al consumo di 65 appartamenti standard a Grugliasco", spiega Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

"L'arrivo di Amazon - afferma il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà - rappresenta un risultato importante per la città sul fronte degli investimenti privati, del mantenimento della sua vocazione legata alla produzione e alla logistica e per la creazione di nuovi posti di lavoro.L'Amministrazione comunale si adopererà affinché il maggior numero di posti di lavoro possibile sia a vantaggio di cittadini grugliaschesi" In Piemonte Amazon ha creato più di 1.300 posti di lavoro a tempo indeterminato. Ha due centri di distribuzione a Vercelli e Torrazza Piemonte (Torino), un deposito di smistamento a Brandizzo e il centro di sviluppo per l'intelligenza artificiale di Torino. (ANSA).