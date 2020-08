In Piemonte aumentano ricoverati Covid in ospedale

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - E' di 1 decesso e 8 contagi, di cui cinque asintomatici, il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 16 nuovi guariti e altri 637 in via di guarigione. Dall'inizio dell'emergenza le vittime diventano così 4.132, 31.719 i contagi e 26.152 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva diventano sei, uno in più rispetto ai cinque dei giorni scorsi; quelli non in terapia intensiva sono 101, sei in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 691, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 508.134, di cui 278.773 risultati negativi. (ANSA).