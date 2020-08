Dalla Francia: "CR7 sognava il trasferimento al PSG"

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Cristiano Ronaldo stava seriamente pensando di cambiare aria, lasciando la Juventus per trasferirsi al Paris Saint-Germain, prima che il Coronavirus sconvolgesse il mondo, anche quello del calcio. La rivelazione è di France Football, che apre la propria edizione online con la foto di un'espressione delusa del portoghese e il titolo "Paris en tete". Nell'articolo si parla della delusione di Cristiano per il rendimento della Juve in questa stagione e contemporaneamente della voglia mai sopita di giocare al fianco di due assi come Neymar e Kylian Mbappé, che ama.

CR7, dopo la partita contro la Lokomotiv Mosca in Champions, avrebbe cominciato a pensare seriamente ad andarsene, scrive il giornale francese, facendo pressioni perché ciò avvenisse.

Tuttavia, la pandemia ha bloccato i suoi propositi, per via delle implicazioni finanziarie che il blocco avrebbe comportato.

Dopo la conquista dello scudetto con i bianconeri, però, la questione sembrerebbe dimenticata e, ora come ora, il portoghese è concentrato sul ritorno degli ottavi di Champions che la Juventus giocherà venerdì contro il Lione. (ANSA).