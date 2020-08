Sestriere inaugura nuova struttura

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Il Comune di Sestriere ha a disposizione una nuova struttura, a Monterotta, per eventi, concerti e per ospitare la tradizionale Santa Messa in ricordo degli Alpini che si celebra ogni anno all'inizio di agosto. La robusta struttura in legno con tettoria davanti al piccolo altare è gestita con gli Alpini del Gruppo di Sestriere, che lo hanno progettato.

"Questo è per noi un momento significativo - ha detto il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet. durante l'inaugurazione - perché rappresenta la continuità della nostra storia con gli alpini legati al nostro territorio da generazioni. Questa struttura polivalente sarà di grande utilità per il nostro Comune". Dopo la Messa, si è anche tenuta una dimostrazione delle unità cinofile da soccorso in superficie dell'Associazione Nazionale Sanità Militare italiana e della Croce Rossa di Villa.

Sempre a Sestriere il 6 agosto si terrà la manifestazione 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi', appuntamento con i migliori artigiani italiani. Annullata, invece, causa Covid, la Festa degli Alpini di Monterrotta. (ANSA).