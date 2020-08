Mirabilia, 30 gruppi di circio e teatro per 14esima edizione

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Si intitola 'Satellite of life' e vuole essere un inno alla rinascita attraverso la forza della natura la 14/a edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, che quest'anno si terrà in edizione rivista causa pandemia dal 29 agosto al 12 settembre.

L'inaugurazione sarà per la prima volta a Cuneo, il primo settembre con Arturo Brachetti. A Cuneo il festival starà dal primo al 6 settembre, dopo le due anteprime del 29 e 30 agosto a Busca. In programma anche due matinèè a Torino, il 29 agosto e il 5 settembre, e uno spettacolo a Savigliano il 12. Mirabilia 2020, diretto da Fabrizio Gavosto, considerato tra i più importanti eventi europei di questo tipo, anche quest'anno ha voluto mantenere le sua formula di festival di ricerca nelle arti performative e circensi con una particolare attenzione alla creatività del territorio, come bene da supportare e promuovere.

Compatibilmente con le restrizioni governative si terranno grandi spettacoli di magia, teatro e circo in diversi luoghi compresi cortili, giardini, chapiteaux e teatri come il Toselli di Cuneo. In tutto oltre 30 compagnie da 8 nazioni e 100 spettacoli. (ANSA).