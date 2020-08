In metro Torino altra installazione Nespolo

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - La stazione Porta Nuova della metropolitana di Torino si arricchisce di una istallazione artistica di Ugo Nespolo. Si tratta di un insieme di persone colorate, bambini con zainetti e borse, anziani col bastone, ragazzi per mano, donne e uomini con cane al guinzaglio, viaggiatori con valige, che si ripete alle 4 uscite della fermata più importante della città. Si tratta della 21/a opera di Nespolo nella Metro di Torino, una per stazione. L'anno prossimo verranno inaugurate quelle di Italia 61-Regione Piemonte e Bengasi. E nel 2024, quando si conta saranno terminati i lavori del prolungamento Ovest della Linea 1, quelle di Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica.

Quella di Porta Nuova, scoperta oggi dal maestro, insieme alle assessore comunale alla Cultura e ai Trasporti, Francesca Leon e Maria Lapietra, e gli ad di Infra.To e Gtt, Massimiliano Cudia e Giovanni Foti, è stata donata da Nespolo alla città. "In ogni stazione mi sono ispirato a un tema - ha spiegato Nespolo - qui alla moltitudine delle persone che partono e arrivano in una stazione ferroviaria. E' stata la più complessa da fare perché priva di vetrate, e ho agito su parete grige metalliche cercando di portare colore e un po' di allegria". (ANSA).