Calcio: Torino; ipotesi Giampaolo per il dopo Longo

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - "Un anno particolare, con tante irregolarità nella squadra": è questo il bilancio della stagione appena conclusa di Cristian Ansaldi. L'argentino del Torino guarda anche al futuro e manda un messaggio al club: "Ringrazio i tifosi per la pazienza di quest'anno, speriamo di fare meglio la prossima stagione e soprattutto spero di rimanere", scrive su Instagram. Il suo contratto è in scadenza, ora Ansaldi aspetta una chiamata per parlare di futuro.

Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati sono intanto alla ricerca di un nuovo allenatore.

"Questa è stata la mia ultima partita al Toro", ha detto ieri sera Moreno Longo dopo l'1-1 con il Bologna, che ha permesso al Toro di raggiungere dopo la salvezza i 40 punti in classifica.

Tutti gli indizi portano a Marco Giampaolo: "Lo stimiamo, speriamo di fare le cose in fretta", ha detto Vagnati sull'ex Milan. Ed è proprio con i rossoneri che il tecnico di Bellinzona dovrà trattare la rescissione: un incontro è previsto nei prossimi giorni, poi Giampaolo potrà sbarcare sotto la Mole. E potrà cominciare a costruire il nuovo Toro, cercando di rilanciarlo dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. (ANSA).