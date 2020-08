Maltempo: disagi nel Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 02 AGO - Ha interessato anche la provincia di Vercelli l'ondata di maltempo che si è abbattuta la notte scorsa sull'Alessandrino. I vigili del fuoco del comando centrale, supportati dalle squadre volontarie di Santhià e di Trino, sono intervenuti nella zona compresa tra Ronsecco, Trino e Motta dei Conti per diversi interventi causati dal maltempo, in particolare per il taglio e la rimozione di alberi e pali telefonici che occupavano la sede stradale, permettendo di liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati sulla strada.

Alcune automobili sono rimaste danneggiate dalla caduta di pali ed alberi sulla provinciale 455 a Trino e la provinciale 86 a Ronsecco. (ANSA).