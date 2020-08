Maltempo: Alessandria chiede a Regione stato calamità

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - La giunta comunale di Alessandria ha deciso di inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta di riconoscimento di stato di calamità naturale dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta la notte scorsa sulla città. Gli alberi caduti o fortemente danneggiati sono più di cento.

Le maggiori criticità si segnalano nel Parco Italia - vicino al ponte Meier - dove metà del patrimonio arboreo è caduto, e in piazza Matteotti dove sono caduti 2 alberi (tra cui un Cedro del Libano) e i giardini sono stati invasi dai detriti provenienti dalle coperture divelte dei palazzi vicini.

Su disposizione della Protezione Civile è stato sospeso il 'Mercatino delle Memorie' previsto per oggi in piazza Garibaldi e nei giardini di viale della Repubblica. (ANSA).