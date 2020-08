Coronavirus: Piemonte, +15 positivi e nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Sono 15 le nuove positività al Coronavirus registrate oggi in Piemonte. Sei sono asintomatiche.

Tre dei casi sono importati. E' quanto si legge sul bollettino diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati segnalati decessi.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. I tamponi processati finora sono 503.678. (ANSA).