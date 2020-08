Torino, nidi e scuole infanzia garantite a tutti

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - E' stato approvato ieri dalla Conferenza unificata il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia. "Abbiamo le necessarie prescrizioni di sicurezza - spiega l'assessora all'Istruzione, Antonietta Di Martino - che ci permettono di preparare in dettaglio la riapertura dei nidi e delle scuole dell'infanzia, organizzando gruppi/sezioni stabili e con un uso sapiente degli spazi".

"Vorrei rassicurare le famiglie - aggiunge l'assessora - che continueremo a lavorare tutto il mese di agosto per garantire la frequenza a tutti i nostri iscritti nei tempi consueti, ovvero in corrispondenza del calendario scolastico il 14 settembre. A breve - conclude Di Martino - fisseremo una serie di incontri con le famiglie, il personale, i sindacati per condividere e mettere a punto la nuova organizzazione a tutela della salute delle bambine e dei bambini e del personale, senza compromettere la qualità dell'offerta educativa e con attenzione alla vita di relazione, fondamentale in questa fascia di età". (ANSA).