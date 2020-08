Sette feriti in incidente, disagi sulla To-Sv

(ANSA) - CUNEO, 01 AGO - Disagi per gli automobilisti sull'autostrada Torino-Savona, in direzione Liguria, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, una delle quali si è ribaltata. E' accaduto poco dopo il casello del centro commerciale Mondovicino, a Mondovì (Cuneo). Sette i feriti, cinque adulti e due minori, con intervento di vigili del fuoco, elisoccorso, polizia stradale. Si registrano per ora 4 km di coda per i soccorsi.

Per consentire la rimozione dei mezzi l'autostrada A6 Torino-Savona è rimasta chiusa per oltre un'ora in direzione mare, con uscita obbligatoria al casello di Mondovì (Cuneo). Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118, anche con due elicotteri. I bambini sono stati trasportati per precauzione al Regina Margherita di Torino in codice bianco.

Codice giallo per un ferito trasportato a Cuneo. (ANSA).