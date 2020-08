Calcio: Ronaldo saluta campionato, non convocato per la Roma

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - È terminato a Cagliari il campionato di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese non è infatti tra i convocati per la partita di questa sera contro la Roma. CR7 non siederà nemmeno in panchina, così ha concordato con il tecnico Maurizio Sarri, anche perché incombe il ritorno di Champions League contro il Lione. Nella classifica dei cannonieri, invece, Ciro Immobile è scappato via a più quattro gol, dunque praticamente irraggiungibile. Niente Roma per Ronaldo, dunque, con Sarri che questa sera punterà su tanti talenti dell'Under 23. (ANSA).