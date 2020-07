Pirlo "la Juve una opportunità, ho stesse ambizioni"

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "E' una grande opportunità tornare nella famiglia Juventus, ho le stesse ambizioni: ho gli stessi obiettivi ma con tutto da scoprire": sono le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus Under 23. "Sarà un lavoro nuovo, non vedo l'ora di iniziare - ha proseguito il nuovo tecnico bianconero - In questi anni lontano dai campi ho avuto la necessità di staccare, ma poi con i corsi di Coverciano ho capito che volevo fare l'allenatore. Sono felicissimo di essere tornato alla Juve". (ANSA).